Dl asset, Pogliese: Provvedimento importante in termini di investimenti strategici

“Questo decreto è molto importante soprattutto in termini di investimenti strategici e di tutela degli utenti. Affronta per la prima volta, grazie al puntuale intervento del ministro Urso, il tema del caro voli, fortemente sentito in Sicilia laddove troppo spesso un Catania Roma costa più di un Roma New York o Roma Sidney. Ma con questo decreto si guarda in prospettiva anche all’alta velocità con l’aumento del capitale sociale della società stretto di Messina, propedeutico alla realizzazione del Ponte sullo stretto che vedrà l’apertura dei cantieri, grazie al governo Meloni, nel 2024 e il completamento nel 2032. Senza contare il problema delle licenze dei taxi, per i quali è previsto il rilascio di quelle temporanee e la messa a bando nelle Città Metropolitane e nei capoluoghi di Regione di nuove licenze. Per non parlare del credito d’imposta per le imprese dei semiconduttori per rilanciare la produzione e ridurre la dipendenza dai produttori asiatici. E per finire l’innalzamento del divieto di delocalizzazione da 5 a 10 anni per le imprese, dalla conclusione dell’iniziativa agevolata, pena la perdita dei benefici ottenuti. Per tutte queste ragioni il voto di Fratelli d’Italia è convintamente a favore di questo decreto”.

Lo afferma in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese.