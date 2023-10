Mafia, Delmastro: Nessuna lezione da chi scarcerava boss

“L’insostenibile leggerezza di Cafiero de Raho assume contorni metafisici. Il Dl Giustizia salvaguarda i risultati delle intercettazioni per gravissimi reati e garantisce la procedura per intercettare reati aggravati dal metodo mafioso. Abbiamo anche evitato il ripescaggio di intercettazioni a strascico, aderendo ai più recenti interventi istituzionali. Contrasto frontale alle organizzazioni criminali, salvaguardia dei processi nei confronti dei mafiosi e di altri pericolosi criminali e garanzie in ordine alla formazione della prova sono i capisaldi del Governo Meloni: un Governo, per essere chiaro, che ha scongiurato lo sgretolarsi dell’ergastolo ostativo, mentre quando i riferimenti di Cafiero de Raho hanno avuto (ir)responsabilità di governo si assisteva alla scarcerazione di centinaia di boss mafiosi. Nessuna lezione di contrasto alla criminalità può venire da chi appartiene alla galassia di chi ha governato dormendo il sonno degli ingiusti mentre i mafiosi allegramente uscivano dal carcere.”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.