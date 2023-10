Migranti, Berrino: immigrazione irregolare al capolinea

“L’immigrazione irregolare è arrivata al capolinea. Con il decreto varato ieri grazie al Governo Meloni rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne che sbarcano in Italia e manteniamo quella per i minori ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull’età reale. A differenza di quanto fatto negli anni dalla sinistra, il Governo pone fine all’immigrazione clandestina e mette al centro la sicurezza degli italiani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia al Senato, Gianni Berrino, membro della commissione Giustizia.