Sanità, Zaffini: Nostro ssn resta un’eccellenza che altri paesi possono solo invidiarci

“Sicurezza, efficienza e standard elevati di vigilanza. Il nostro Sistema Sanitario Nazionale, checché se ne dica, resta un’eccellenza che gli altri Paesi occidentali possono solo invidiarci. E in una giornata come questa possiamo solo ricordarlo e sottolinearlo”, lo ha detto il senatore Franco Zaffini, Presidente della Commissione sanità e Senato di Palazzo Madama, in occasione dei 10 anni di attività del Centro nazionale Trapianti. Che poi ha tenuto a precisare come questo sia un punto di arrivo realizzato con un lavoro meticoloso e costante; attivo 24 ore su 24, infatti la centrale operativa coordina i trapianti realizzati ogni anno in Italia, anche supportando i coordinamenti regionali, con una media di un intervento ogni 2 ore e 29 minuti, giorno e notte. “In questi anni il Centro ha garantito maggiori opportunità di cura soprattutto ai pazienti più difficili da curare e ha accorciato anche la distanza tra Nord e Sud, del Paese. E non solo. Perché se un paziente ha bisogno di essere trapiantato può farlo anche in America e sarà sempre il nostro SSN a pagare. Dunque, un modello che mette a sistema l’intero Paese e governa con una vision che va oltre i confini regionali e persino nazionali e che potrebbe e dovrebbe essere applicato, fatte le opportune correzioni, in altri settori della nostra sanità, nella alta e altissima specialità, per migliorare, in termini di appropriatezza, la distribuzione degli investimenti in Sanità”, ha concluso Zaffini.

