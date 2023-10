Governo, Caretta: Coldiretti conferma coraggio e determinazione esecutivo

“Il giusto percorso imboccato dal governo Meloni in questo suo primo anno di attività è stato confermato dal presidente di Coldiretti. Non solo determinazione sullo sviluppo delle politiche agricole, ma anche coraggio nel ridiscutere il Pnrr con la possibilità di spostare risorse, che avrebbero potuto non essere utilizzate a causa della precedente impostazione. Le parole di Prandini sono il giusto riconoscimento all’azione del governo di centrodestra e del ministro Lollobrigida”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Caretta.