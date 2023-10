Nonni: Auguri ai nonni, vita e motore della famiglia italiana

“I nonni sono una parte fondamentale delle nostre esistenze, la pietra angolare sulla quale si è fondata la famiglia di ieri e si fonda la famiglia di oggi. Nella giornata a loro dedicata è bene sottolineare quanto la ricchezza di oggi sia stata in gran parte frutto del loro lavoro, sacrificio e risparmio. Spesso importanti ‘ammortizzatori sociali’, aiutano economicamente i figli e i nipoti facendo i baby sitter, consentendo ai genitori di poter entrambi continuare a lavorare. Tuttavia, l’Italia ‘non è un Paese per vecchi’ e se la loro condizione non è quella del tragico film dei fratelli Cohen, l’isolamento nel quale vivono rende la loro condizione difficile anche quando hanno energie che possono essere messe a disposizione della famiglia e della comunità. La giornata di oggi, originata da una proposta di legge a prima firma del Deputato di An Ugo Lisi serva per ringraziarli e a rilanciare un Patto per la Terza Età che recuperi un ruolo attivo dei nonni nella società”. E’ quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia sulla sua bacheca Facebook.

