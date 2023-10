Inail, Rampelli: Bene l’impegno costante per contrastare il lavoro irregolare e proteggere i diritti dei lavoratori

“Il numero esorbitante di lavoratori irregolari trovati dall’Inail grazie alle ispezioni se da una parte è assolutamente positivo perché conferma l’efficacia degli strumenti all’avanguardia, dall’altra impone una riflessione sull’eccessivo ricorso al lavoro nero da parte delle aziende. Fermo restando la più ferma condanna per quanti infrangono le leggi ed evadono il fisco, c’è un problema serio di sicurezza sul lavoro e di riduzione del carico fiscale per le aziende. L’insieme del corpus normativo sul lavoro e sul fisco ha certamente bisogno di una semplificazione e armonizzazione che consenta agli imprenditori di trovare conveniente rispettare la legge piuttosto che eluderla. La riforma sulla quale sta lavorando il governo Meloni con il viceministro Leo va in questa direzione. La conciliazione degli interessi dei lavoratori con quelli degli imprenditori – dignità e sicurezza per gli uni e produzione di ricchezza per gli altri- deve diventare la riforma principale di un governo di legislatura che lavora per l’Italia che verrà”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

