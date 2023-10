Migranti, Donzelli: scelta paesi sicuri non deve spettare a magistrati

“Spetta al governo notificandolo al Consiglio europeo stabilire quali siano i cosiddetti ‘paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale’. L’elenco è stato aggiornato, come periodicamente avviene, con il Decreto Ministeriale emanato dal governo il 17 marzo 2023: fra questi c’è la Tunisia. Lascia increduli dunque la decisione del Tribunale di Firenze di entrare in merito a riflessioni e scelte di indirizzo geopolitico. In democrazia le scelte politiche le prendono il Parlamento e il Governo perché rappresentativi della volontà popolare espressa con le elezioni. I giudici devono assicurarsi che vengano rispettate le leggi, non occuparsi di modificarle. Spostare il potere di scelta politica da organi di rappresentanza popolare ad istituzioni non elettive sarebbe una sospensione della sovranità popolare sancita dalla Costituzione”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

