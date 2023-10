Migranti. Kelany: votato schema regolamento minori non accompagnati. Sinistre se ne sono lavate le mani

“Oggi le minoranze nelle Commissioni congiunte I e XII hanno preferito lavarsene le mani, astenendosi, dello schema di regolamento sui minori non accompagnati, che razionalizza tutta la disciplina esistente e che rende più agevole l’applicazione. Purtroppo tutte le volte che ci si confronta sul tema immigrazione le sinistre dimostrano di essere schiave della loro ideologia, che gli impedisce di leggere la bontà di un provvedimento quale quello che abbiamo approvato che, invece, tutela la fragile categoria dei minori non accompagnati. Dal canto suo il governo ha dimostrato nuovamente buonsenso varando uno schema che garantisce tutele verso la categoria dei minori non accompagnati”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione.