Polizia penitenziaria, Delmastro: Firma nuovo accordo quadro nazionale segna cambio di passo per il corpo

Oggi abbiamo firmato con le Organizzazioni sindacali il rinnovo dell’Accordo Nazionale Quadro per la Polizia Penitenziaria, un documento di fondamentale importanza per il Corpo.

Ancora una volta si nota il cambio di passo del Governo Meloni rispetto al passato: in poco più di un anno abbiamo aggiunto un tassello fondamentale, che ormai era ampiamente datato perché risalente al lontano 2004 e che era oggetto di trattativa sin dal 2017.

Questo risultato mi riempie di estremo orgoglio perché si aggiunge a tutte le migliorie date al Corpo di Polizia Penitenziaria in questo primo anno di Governo Meloni: protocolli operativi, dotazioni di sicurezza, formazione, assunzioni, istituzione del Corpo Medico e ben due rinnovi del FESI non sono più agognate chimere ma realtà per il bene degli uomini e delle donne in divisa. Quando la politica c’è ed ha le idee chiare porta a risultati tangibili.

Il nuovo accordo Quadro Nazionale per la Polizia Penitenziaria sarà uno strumento fondamentale per rilanciare il Corpo verso le sfide del futuro.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.