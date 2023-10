Apostolico, Foti: Problema non è video, ma partecipazione giudice

“Le forze dell’ordine, come dimostrano i video diffusi, stavano facendo il loro lavoro. Noi siamo con loro, perché rappresentano lo Stato e non tra coloro che lo contestano. Se il problema è il video e non il comportamento immortalato in quel video, vuol dire che non ci si vuole pronunciare sulla vicenda. Il Pd ha presentato una interrogazione sulla questione. Aspettiamo la risposta del Ministero. Quando si chiarirà che i video sono stati registrati da chi aveva il diritto- dovere di riprendere una manifestazione pubblica, si capirà che è la solita tempesta in un bicchiere d’acqua che si vuole nascondere, cioè la partecipazione reiterata di un giudice”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ospite di Skytg24.