Giustizia, Foti: Se Governo non condivide decisione giudici, la impugna

“Fratelli d’Italia è dalla parte dei magistrati che svolgono il loro lavoro con scienza e coscienza. Il fatto che il magistrato sia inamovibile non significa che sia insindacabile nel suo giudizio. Ovviamente, se il Governo non condivide una sua decisione la impugna in Cassazione, così come è stato annunciato e vedremo poi se la scienza infusa o fusa di alcuni esponenti del Pd troverà conferma o meno nelle parole del Giudice Supremo. Il giudice non deve essere solo imparziale, ma anche sembrarlo”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ospite di Skytg24.