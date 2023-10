Immigrazione, Foti: Risposta è bloccare le partenze

“La risposta che servirebbe dall’Italia e dall’Europa è quella di bloccare all’origine le partenze, come chiede Giorgia Meloni, ma che non può realizzare da sola. Nella terza parte della missione Sofia, che poi è stata sospesa, era previsto anche il blocco navale che rappresenta l’extrema ratio a fronte di una vicenda oggi epocale. E’ stato criticato l’accordo con la Tunisia, che aveva raccolto diversi consensi, tra i quali quello della presidente della Commissione europea e del Primo Ministro olandese. Le misure messe in campo sono diverse. Il problema non è solo organizzare i rimpatri, ma bloccare le partenze come anche ribadito ieri da Weber”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ospite di Skytg24.