MO, Scurria: No a negoziati con chi usa violenza, Israele ha diritto a difendersi per porre fine ad attacchi

“Non si possono fare negoziati, come richiesto da alcuni esponenti dell’opposizione, con chi usa violenza selvaggia, deporta donne, mette bambini e minori in gabbia e diffonde terrore e morte”, lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. Scurria prosegue: “Non ci si può sedere a nessun tavolo negoziale con chi rivendica di voler cancellare lo stato di Israele dalla carta geografica e, come possiamo vedere in queste ore, cerca di attuare questo disegno.” “Adesso occorre esprimere solidarietà e vicinanza al popolo di Israele, che ha diritto di difendersi e di porre fine definitivamente ad ogni possibilità di subire attacchi per il futuro”, conclude il senatore.

