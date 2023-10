Nadef, Foti: Su sanità 10 miliardi in più rispetto a Governo giallorosso

“La Nadef non è ancora stata approvata ed è un documento determinante per poter poi produrre la manovra. Ho sentito anche ieri qualche solone del Partito Democratico, che evidentemente non sa se i bilanci si leggono da una parte o dall’altra, che parlava di un taglio alla Sanità. In realtà, è nella legge di bilancio che si vedrà se vi è un taglio oppure no. Io penso di poter dire, a ragion veduta, che anche quest’anno avremo 10 miliardi in più per la Sanità di quanto non aveva stanziato il governo giallorosso della Schlein e di Conte”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, a margine dell’evento “Italia, le radici della bellezza” che si svolge a Brucoli (SR).

