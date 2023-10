Sanità, Foti: Spendere bene le risorse

“Il Senato ha fatto una indagine molto significativa, dalla quale risulta che a fronte di 35 mld impegnati negli ultimi trent’anni in spese di investimento ne sono stati utilizzati solo il 25%. Il problema quindi non è se ci sono le risorse, ma come e se vengono usate. Ricordo comunque che nel Pnrr sono previsti 20 mld per la sanità che prima non vi erano. Credo vi siano i margini per riportare la sanità nazionale ad una livello di efficienza”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite di Tagadà su La7.