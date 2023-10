Sinergie e collaborazioni per la comunità italiana in Romania, l’incontro di Bucarest per migliorare i servizi

di Pasquale Elicona

Lo scorso 4 ottobre presso l’hotel “Casa SIQUA” di Bucarest, organizzato dal CTIM su richiesta dei rappresentanti in Romania di Fratelli d’Italia e Lega, si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Sinergie e collaborazioni per la comunità italiana in Romania” volta a trovare punti di convergenza e collaborazione tra le istituzioni e tutte le associazioni, comitati e fondazioni che rappresentano la comunità italiana in Romania.

A presenziare l’incontro per la parte istituzionale S.E. l’Ambasciatore d’Italia, Alfredo Maria Durante Mangoni, il capo Cancelleria Consolare, Dott.ssa Gabriella Navarra, i Consoli di Arad, Roberto Sperandio, di Cluji Napoca, Massimo Novali, di Brașov, Emanuele Bagnasco, di Satu Mare, Dino Tucci, di Sibiu, Italo Selleri, di Timișoara Angela Pesavento, e di Iași, Antonino Bicchieri.

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente del COMITES Romania, Gianni Calderone insieme ad alcuni consiglieri: il Presidente di Confindustria Romania Dott Giulio Bertola, il Presidente della Camera del Commercio Italiana per la Romania, Roberto Musneci, i coordinatori per la Lega Romania e Bucarest, Michelangelo Rosso e Paolo Tocco, il nostro rappresentante per Comitato Tricolore Italiani nel Mondo in Romania Carlo Conversano, il responsabile del patronato INAS Romania, Cesare Ininsola, la responsabile del patronato INAS, Romania Emilia Spurcarciu, la responsabile del Patronato ITAL Romania, Elena Bianca Duta, il responsabile API INAPA Romania, Antonio Luisito, l’Associazione CO.AS.IT., rappresentata da Giovanna Romagnoli, l’Associazione Futura, rappresentata da Angelo Antognetti, l’Associazione Lucani in Romania, rappresentata da Giovanni Baldantoni, e l’Asist, rappresentata da Gabriel Pop.

Gradito ospite dall’Italia è stato il consigliere del Consiglio Generale Italiani all’Estero Alessandro Boccaletti il quale si è complimentato per la riuscita della tavola rotonda e della numerosa presenza, a dimostrazione della vitalità della comunità italiana in Romania.

Ricchissimi sono stati gli interventi dopo le introduzioni fatte dal presidente del Comites e dall’ambasciatore e numerosi gli argomenti trattati uniti tutti da un punto comune: quello di costruire sinergie unendo gli intenti con collaborazioni, anche trasversali, creando sistema nell’interesse di tutti i connazionali presenti in Romania. Tra i temi trattati e giudicati prioritari quello della necessita di potenziare l’organico Consolare, purtroppo carente.

Le soluzioni proposte sono state due: dare più forza ai Consoli Onorari, vista anche la loro disponibilità per risolvere i problemi dei cittadini; migliorare lo sviluppo della piattaforma digitale già esistente sviluppando la collaborazione istituzionale.

Si è discusso anche di temi identitari importantissimi e molto sentiti dalla comunità italiana presente sul territorio, come lo studio della lingua italiana e la scuola, la diffusione e la trasmissione della nostra cultura e storia attraverso una migliore collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura richiesta in maniera unanime da parte di tutti i partecipanti.

Durante la discussione è emerso anche come sia necessario dare una assistenza e sussistenza maggiore agli studenti universitari sempre più presenti nel territorio rumeno. La tavola rotonda ha invitato il Presidente del Comites ad organizzare un incontro/ascolto con i rappresentanti del mondo studentesco italiano presente in Romania.

Ulteriore interesse, con domande ed interventi e rispettive delucidazioni da parte del Consigliere Boccaletii, ha avuto anche l’argomento, molto sensibile, del voto degli italiani all’estero per il quale si è chiesta una collaborazione tra Comites, i quali hanno dato massima disponibilità, e Consolați periferici per aggiornare le liste Aire quanto prima e di verificare come anche gli Italiani non iscritti all’Aire saranno ammessi al voto mediante apposito seggio elettorale presso i consolati, per permettere a quanti più concittadini di esprimere il proprio diritto/dovere di voto.

Boccaletti, inoltre, ha confermato come, grazie alla Carta di identità elettronica con SPID incorporata, che a breve, si spera, anche i cittadini italiani dell’area Aire potranno avere, si potrà raggiungere l’obiettivo di effettuare le elezioni politiche già dal 2027 con il voto elettronico garantendo così personalità, libertà, uguaglianza e soprattutto segretezza nella espressione dello stesso da parte del cittadino. Tale problematica, come riferito dal consigliere Boccaletti, è già stata posta in esame per una sua fattibilità al Ministero degli interni.

Questo primo appuntamento ha evidenziato, da parte di tutti, l’interesse a sviluppare, in futuro, ulteriori incontri in modo da creare una “cabina di regia “unitaria per dare più voce agli italiani presenti nel territorio e riuscire meglio a fare sistema con tutta la comunità italiana, tanto che si è concordato di renderla periodica e strutturale.

Il consigliere Boccaletti, insieme al Segretario Generale del CTIM, Sen. Roberto Menia, hanno apprezzato molto la riunione e hanno garantito il loro massimo supporto a tal punto da comunicare che al prossimo incontro saranno presenti.

di Pasquale Elicona – Fratelli d’Italia nel Mondo

Responsabile Circolo FdI “Romania 1”