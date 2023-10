Turismo, Caramanna: Settore strategico per Governo cdx

“A un anno dalle elezioni Fratelli d’Italia si ritrova a Brucoli per testimoniare l’importanza che il governo Meloni ha dato al turismo, motore trainante della nostra economia. I dati usciti nei giorni scorsi certificano come quest’estate in Italia ci siano state 100milioni di presenze di turisti stranieri. Per il governo di centrodestra il turismo è sempre stato strategico e da anni Fdi punta su questo comparto per rilanciare i territori, attraverso un lavoro attento nelle Regioni e a livello nazionale con l’azione del ministro Santanchè. In questi giorni ci siamo ritrovati con le associazioni di categoria per riepilogare il lavoro importante di questo primo anno di governo di centrodestra in cui sono state realizzate oltre il 50% delle promesse elettorali”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, a margine dell’evento “Italia, le radici della bellezza” che si svolge a Brucoli (Sr).