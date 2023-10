Calcio, Marcheschi: Europei 2032 grande opportunità per investire in modo sistemico

“Sugli europei di calcio 2032 entusiasmo ma a metà, perché con la nostra storia avremmo potuto aspirare a ospitarli totalmente. Invece li condividiamo con un paese, la Turchia, che ha meno blasone calcistico ma che ha investito molto di più di noi in stadi degni di uno sport che, oltre ad essere uno spettacolo, è anche un settore che genera Pil. Prendiamola comunque come una grande opportunità per attivare con il Ministro dello Sport Abodi un’unità strategica presso la Presidenza del Consiglio che investa in modo sistemico, e non limitato, ai soli stadi dove si giocheranno le partite dell’europeo, in strutture moderne, efficienti e multifunzionali che siano fruibili quotidianamente per ogni genere di eventi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo FdI in Commissione Cultura di Palazzo Madama.