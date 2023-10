MO. Pellegrino: importante alzare il livello di guardia in Italia e in Europa e rafforzare i controlli delle nostre frontiere

“Oggi è ancora più significativo il ricordo del 9 ottobre del 1982, data in cui durante la festa di Shemini Atzeret, la Comunità ebraica di Roma subì un brutale attacco terroristico provocando una quaranta feriti e la morte di Stefano Gaj Taché, un bambino italiano di soli due anni.

In quel pesante decennio storico l’Italia pagò il suo contributo in vite umane anche con i due attentati all’aeroporto di Fiumicino ad opera dei terroristi palestinesi.

Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente, consapevoli di quanto sia importante alzare il livello di guardia in Italia e in Europa e rafforzare i controlli delle nostre frontiere”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.