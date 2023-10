Pnrr, Messina: Versamento terza rata successo Governo Meloni

“Solidarietà ai profeti di sventura delle sinistre italiane costrette ad assistere al versamento della terza rata del Pnrr di 18,5 miliardi di euro. Un altro successo dell’azione in collaborazione tra il governo Meloni e il ministro Fitto, in sinergia con la Commissione europea, porta a un totale di 85,4 miliardi di euro, oltre il 44% del totale del Piano. Chi tifa contro la nostra Nazione è destinato a vederci trionfare, per il bene degli italiani”.

Così Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.

