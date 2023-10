MO, Foti: centrodestra ferma condanna Hamas e pieno sostegno a Israele

“Anche questa volta, come nel caso dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, Fratelli d’Italia e il centrodestra unito hanno preso, sin da subito, una posizione chiara e inequivocabile a difesa di un popolo aggredito in maniera brutale. In solidarietà a Israele e condannando, senza alcun tentennamento, l’azione dei terroristi di Hamas. In particolare, grazie alla risoluzione del centrodestra tutta la Camera, con la sola astensione di AVS, ha approvato la condanna più ferma a ogni forma di antisemitismo, impegnando inoltre il Governo ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas utilizzati per finanziare attacchi terroristici.

Non solo, ma senza ricorrere ad espressioni oblique o ambigue, abbiamo portato la stragrande maggioranza dell’Aula a sancire l’esplicita condanna “della brutale aggressione di Hamas”.

La stessa maggioranza che ha anche votato, con grande senso di responsabilità, le risoluzioni presentate da parte delle opposizioni, depurando quella presentata da PD, 5Stelle e AVS dall’’inopinato attacco riservato al governo israeliano. E lo ha fatto per dare più forza al posizionamento della nostra Nazione al cospetto della comunità internazionale”.