Salario minimo, Foti: sinistre in disaccordo delegittimano arbitro Cnel

“Sul campo, sinistre varie e peduncoli in cerca d’autore, riconoscono solo la validità della partita se vincono. Se, invece, come nel caso del documento approvato oggi dal Cnel a larghissima maggioranza, le tesi che rappresentano risultano minoritarie, allora altro non sanno fare che tentare di delegittimare l’arbitro, nel caso di specie il CNEL, organo costituzionale terzo e indipendente. Non solo: gridano anche allo scandalo per essersi sentiti dire ciò che già sapevano e cioè che al salario minimo orario per legge è preferibile la contrattazione collettiva. Nei fatti dunque, proprio le sinistre plurali che per anni al governo mai hanno approvato la legge sul salario minimo, oggi gridano allo scandalo perché il giudizio del CNEL non è di loro gradimento. Se ne facciano una ragione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.