Manovra, Donzelli: Governo fa interessi italiani. Visione diversa da sinistra

“In un momento difficile come questo, il centrodestra trova i fondi per approvare provvedimenti che la sinistra neanche è riuscita mai a sognare, come i tre miliardi in più stanziati per la sanità, o la gratuità dell’asilo nido dal secondo figlio. Il governo di Giorgia Meloni, rappresentata dai giornali di sinistra come nemica dei poveri e pericolo per i mercati e per l’Europa, parla con i fatti mettendo in atto una manovra seria e realistica, con attenzione alle fasce più deboli e alle famiglie. Ecco cosa significa lavorare nell’interesse degli italiani: se per Elly Schlein questo significa essere ‘senza visione’, siamo fieri di avere una visione diversa da loro”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.