Alimenti, Foti: su carne sintetica nessuna marcia indietro

“Nessuna marcia indietro sulla carne sintetica. Anzi, è triste constatare come alcuni media, indotti nell’errore da alcuni deputati dell’opposizione come Vaccari, diffondano notizie non veritiere per creare polemiche tanto strumentali quanti risibili. È opportuno spiegare di nuovo che è stata ritirata solo la notifica del DDL sulla carne sintetica in commissione europea, mentre lo stesso disegno di legge prosegue regolarmente il suo iter legislativo: dopo l’approvazione da parte dal Senato, oggi è all’attenzione della commissione Agricoltura della Camera, e quindi prossimo all’approvazione da parte dell’Aula. Con buona pace dei soliti profeti di sventura, il Governo e il ministro Lollobrigida porteranno a termine quanto chiesto da milioni di italiani contrari alla carne sintetica e interessati alla propria salute”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.