Agricoltura, Fallucchi: grazie a Lollobrigida fondi pac a sostegno imprese del settore

“L’anticipo dei sostegni Pac pari a 2,4 miliardi a oltre 722mila agricoltori sono erogati da Agea da ieri ed è previsto che con appositi decreti saranno pagati entro 45 giorni. Si tratta di un risultato eccellente, considerato che è la prima volta che si forniscono in modo puntuale controlli che garantiscono le imprese agricole e che serviranno per sostenere il reddito degli agricoltori e rilanciare gli investimenti in un settore fondamentale per la nostra Nazione. Il governo Meloni, grazie all’intraprendenza del ministro Lollobrigida, pone molta attenzione al mondo agricolo italiano in un momento oggettivamente difficile per consentire di affrontare le tante emergenze e per poter programmare investimenti futuri”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Annamaria Fallucchi, componente la Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.