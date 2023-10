Elezioni, Donzelli: complimenti a Galliani e Fugatti. Si conferma il centrodestra di Governo

“Al voto in Trentino e nel collegio di Monza gli elettori confermano la fiducia al centrodestra di governo. Ancora una volta la consultazione elettorale per le suppletive e le regionali dimostra il gradimento dei cittadini nei confronti del governo Meloni e del centrodestra. Prosegue la crescita di Fratelli d’Italia e quindi il consolidamento della nostra coalizione e dell’operato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia in Alto Adige diventa la prima lista italiana e tassello fondamentale per una nuova maggioranza, mentre in Trentino passa da meno dell’1,5% delle scorse provinciali a oltre il 12% di oggi, con una crescita di oltre il 700%. Anche in questa tornata elettorale la vittoria è comune e condivisa con tutto il centrodestra, un fatto che dimostra il consenso degli italiani alla stagione di governo. Complimenti ad Adriano Galliani che torna in Parlamento nelle fila di Forza Italia, vincendo nel collegio di elezione che fu del fondatore del centrodestra, Silvio Berlusconi. Complimenti anche a Fugatti e Gerosa che, con il ticket, hanno confermato la solidità della coalizione in Trentino”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.