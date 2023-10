Manovra, Foti: prudente, ma per famiglie, imprese, sanità e pensionati

“La manovra economica è stata pensata all’insegna della prudenza, ma è una prudenza che non esclude i quattro pilastri su cui il governo Meloni ha inteso muoversi: famiglie, imprese, pensionati e sanità.E direi che dopo gli oltre 20 miliardi di euro che lo scorso anno sono serviti a calmierare il costo dell’ aumento dell’energia elettrica e del gas, quest’anno ancora al centro sono le famiglie e i lavoratori, con il taglio del cuneo fiscale che mette in tasca in media 100 € al mese. E aggiungiamo che dopo cinquant’anni è stata approvata la legge delega sulla riforma fiscale. Questo significa effettivamente avere aiutato coloro i quali oggi sono più in difficoltà”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.