Manovra, Foti: pilastri sono famiglia, imprese, sanità e pensioni

“Come avvoltoi sinistra e certa stampa si sono avventati su anticipazioni di bozze e bozzette sulla legge di bilancio per costruirci i loro castelli di fake news e storielle da bar con cornetto e cappuccino. E poi puntualmente smentite

La verità è una sola: sarà una manovra realista, nel rispetto dei parametri europei, che terrà conto delle eccezionali tensioni in atto in ambito internazionale, dell’impatto fatale e delle conseguenze dell’aumento dei tassi di interesse della Bce. Nonostante una situazione così delicata, la legge di bilancio del governo Meloni mantiene saldi i propri pilastri: famiglie, imprese, sanità e pensioni. Metterà, tra gli altri, 10 miliardi per taglio del cuneo fiscale, 3 miliardi su sanità, 1 miliardo per interventi su famiglie. Finisce l’era dei monopattini, banchi a rotelle, superbonus, che ha scassato i conti dello Stato, e reddito di cittadinanza”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.