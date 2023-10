M.O, Delmastro: lavoriamo per garantire Israele e soccorrere palestinesi

La partenza questa mattina del C130 dell’Aeronautica Militare per trasportare aiuti umanitari alla popolazione palestinese è il segno più eloquente del lavoro e del posizionamento del Governo: diritto all’esistenza di Israele in uno con diritto allo Stato per i palestinesi e soccorsi umanitari nella striscia di Gaza.

Hamas è sempre stato, ed oggi ancor di più, il peggior nemico della causa palestinese.

Hamas usa come scudi umani civili inermi e si prefigge non l’edificazione di uno Stato palestinese, ma lo scioglimento della identità palestinese nella umma mussulmana e la cancellazione di Israele.

Riflettano le piazze rigurgitanti di odio verso la democrazia, verso Israele e verso l’Occidente.

Noi continueremo a lavorare per garantire Israele, soccorrere i Palestinesi, rafforzare l’Autorità Nazionale Palestinese per lo storico traguardo di “due popoli, due Stati”.

È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.