Maltempo, De Carlo: firmati i decreti per aiutare le imprese colpite duramente dagli eventi estivi

“La firma del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sui due decreti che dichiarano l’eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito il Veneto quest’estate è un importante aiuto a tutte quelle imprese del settore agroalimentare colpite duramente dagli eventi calamitosi. Parliamo delle grandinate e dei venti forti che hanno colpito 20 comuni delle province di Vicenza e Venezia il 13 luglio scorso, e di quelle grandinate che dal 19 al 26 luglio si sono indistintamente abbattute in tutte le province venete (89 complessivamente in questo caso i comuni interessati); questi decreti consentiranno alle aziende agricole dei territori colpiti di poter accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale e alle relative risorse per far fronte ai danni subiti”: così il senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare annuncia la firma del Ministro Lollobrigida sui decreti che dichiarano “l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi” registrati nel mese di luglio in Veneto, decreti che in questi giorni saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

