Inaccetabile che i Patronati finanzino la CGIL, l’Onorevole Di Giuseppe presenta in aula l’interpellanza al Ministro degli Esteri

”Secondo un’inchiesta de Il Giornale, il patronato della Cgil Inca risulterebbe socio con quote pari al 15,5% all’interno della Futura Srl, società creata da Landini con il compito di gestire la comunicazione della Cgil. Il legame delle suddette società dimostrerebbe che le campagne comunicative, a volte denigratorie sull’operato di questo governo, sarebbero state finanziate dai patronati sparsi nel mondo”. Lo ha dichiarato Andrea Di Giuseppe, unico deputato eletto all’estero di Fratelli d’Italia, in seguito al suo intervento in Aula per illustrare l’Interpellanza urgente rivolta al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presentata a prima firma dall’On. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in merito alla delicata questione dei patronati esteri. ”Esiste – ha continuato – una relazione depositata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, frutto di un’accurata inchiesta sui patronati all’estero gestiti dalla Cgil. In sintesi l’ispezione portata avanti dal Ministero del lavoro nelle sedi Inca-Cgil del Brasile, Argentina, Canada, Svizzera, Stati Uniti ed Austria, avrebbe messo in luce delle rilevanti incongruenze ed un giro di affari di svariati milioni di euro: un sistema di approvvigionamento illegale di denaro pubblico. Considerato che il compito dei patronati dovrebbe essere quello di fornire assistenza fiscale e previdenziale ai tanti italiani che vino all’estero e che per questo servizio l’Inca Cgil ottiene dei soldi dallo Stato italiano, quanto emerge sull’operato del suddetto patronato testimonia una condotta inaccettabile. Emerge la necessità di regolamentare, il prima possibile, in modo più netto le attività ed il ruolo dei patronati che operano all’estero, più attenti al supporto di una comunicazione politica di un determinato indirizzo che alle esigenze dei nostri concittadini all’estero”, ha concluso Di Giuseppe.

Fonte: (Rol/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 10-NOV-23 12:58 NNNN

Condividi