Carceri, Delmastro: Bandito nuovo concorso per 107 funzionari contabili

“Oggi il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso per 107 posti a tempo indeterminato da funzionario contabile per l’amministrazione penitenziaria, una figura fondamentale per il corretto funzionamento di ogni carcere.

Questo concorso, oltre ad essere una grande opportunità lavorativa per i nostri giovani laureati, è un’iniziativa che rivendico con grande orgoglio. Girando gli istituti penitenziari, conosco bene le criticità del carcere e quanto questi soffrano per la mancanza di queste figure professionali o, peggio, per la loro emorragia verso altre amministrazioni. È ora di invertire la rotta rispetto al passato!

Per il Governo Meloni e Fratelli d’Italia la sicurezza delle carceri è una priorità ineluttabile. Lavoriamo giorno e notte per tenere fede alla parola data agli italiani”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.