Dl proroghe, Biondi: Abolizione tagli è attenzione Governo verso Enti Locali

“E’ grazie ad un emendamento in Commissione Finanze dei senatori di Fratelli d’Italia Guido Castelli, Gianpietro Maffoni, Fausto Orsomarso, Francesca Tubetti e della relatrice Antonella Zedda, che i comuni, le città metropolitane e le province potranno avere 150 milioni in più da destinare in servizi ai cittadini. L’attenzione del governo Meloni verso i sindaci e gli enti locali è testimoniata concretamente da questo ulteriore provvedimento che abolisce il taglio stabilito dal governo Draghi con la legge di Bilancio 2021 per i ‘risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile’. Non si può negare, infatti, che lo stesso processo di digitalizzazione piuttosto che l’utilizzo dello smart working, che sta investendo il comparto delle amministrazioni pubbliche sul territorio preveda, anche in questa fase, impegni notevoli in termini finanziari e di risorse umane”. Lo afferma in una nota il responsabile del dipartimento Autonomie Locali di Fratelli d’Italia e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“L’emendamento – aggiunge – è il riconoscimento allo sforzo verso la profonda e consapevole trasformazione che tutti i Comuni, dai più piccoli ai più grandi, stanno compiendo nella direzione dell’efficienza. L’esame, ora, – conclude Biondi – passerà alla Camera e sarà approvato al più tardi la prossima settimana”.