Medio Oriente, Donzelli: A Unifi striscione contro Israele: E’ pericoloso antisemitismo

“C’è chi continua a gettare benzina sulla grave situazione di crisi in Medio Oriente, millantando di agire in nome della pace. Una scritta ‘Israele fuori dall’università’ è comparsa questa mattina all’Università di Firenze, nel polo universitario di Novoli. Un fatto che arriva all’indomani dell’appello pubblicato da un gruppo di professori per chiedere agli atenei di sospendere le relazioni con le università israeliane. Si tratta di una richiesta irresponsabile e da condannare, che alimenta i peggiori istinti di un sempre più pericoloso antisemitismo messo oggi in scena dai soliti facinorosi dei collettivi universitari, abituati da sempre a cercare lo scontro e a discriminare chi non la pensa come loro”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.