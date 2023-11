Sciopero, Foti: Atteggiamento Cgil-Uil paralizza Nazione, cdx compatto

“Quello dei segretari CGIL e UIL, Landini e Bombardieri, è l’atteggiamento di chi vuole paralizzare un’intera Nazione incurante del monito dell’Autorità Garante. L’esclusione di ben 16 settori dalla manifestazione del 17 novembre la priva del requisito di generalità, mentre vengono spalmate su altre date gli scioperi regionali con lo stesso contenuto. Landini dovrebbe ben sapere che gli scioperi di settore come quello indetto per venerdì prossimo hanno tutt’altra disciplina, molto più restrittiva rispetto a quello generale. Cgil e Uil non possono considerarsi al di sopra della legge, annunciando deliberatamente di volere agire contra legem, privando i cittadini di servizi pubblici essenziali e utilizzando il blocco degli stessi come arma di ricatto per cercare d’imporre i propri obiettivi politici volti a ricercare lo scontro con il governo Meloni, la cui compattezza, anche in questa vicenda, rimane granitica, con buona pace di inventati retroscena che ci capita di leggere”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.