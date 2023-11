Incontro del dipartimento Fdi italiani all’estero, Menia: “Anche all’estero raddoppio degli iscritti, Meloni e’ garanzia. Ora lavoriamo per le europee”

È tornato a riunirsi il Dipartimento Italiani all’Estero di Fratelli d’Italia, sotto la guida del senatore Roberto Menia, che ha riunito i presidenti dei circoli per discutere di iscritti, elezioni europee, organizzazione ed esigenze dei connazionali.

“Anche all’estero la campagna per il tesseramento ha portato al raddoppio degli iscritti – osserva il sen. Menia – significa che l’attrattività della destra italiana nei cinque continenti è un fatto oggettivo. Accanto a questi numeri straordinari, il nostro impegno costante è rivolto all’ascolto delle istanze territoriali, come il potenziamento dei servizi consolari, l’accesso corretto alla cittadinanza, l’organizzazione dei seggi per le elezioni europee e un maggior raccordo tra enti e istituzioni con il fine di promuovere l’italianità nel mondo e farlo anche grazie all’apporto degli italiani all’estero”.

Prossimo appuntamento quello delle elezioni europee, che secondo Menia potrà coinvolgere in maniera attiva i connazionali che risiedono nel vecchio continente: “Sto promuovendo una serie di eventi in alcune città europee, il primo dei quali sarà l’11 dicembre a Londra, al fine di tastare il polso alle comunità e al contempo verificare come poter sostenere le sinergie che devono crearsi tra i mille rivoli di questo mare. Sono altresì al lavoro per organizzare la prossima assemblea degli italiani all’estero che si svolgerà a Bruxelles in primavera. Tutto questo interesse per il nostro partito ci riempie di orgoglio a un lato, ma ci carica di nuove responsabilità dall’altro”.