Violenza sulle donne, Leonardi: Governo proseguirà impegno evitando strumentalizzazioni

“La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi assume notevole importanza nella misura in cui non resta una data meramente simbolica. In questo senso si colloca il voto unanime, mercoledì in Senato, del ddl proposto da Fratelli d’Italia che ruota attorno ai perni della prevenzione, della protezione e della certezza della pena. Tra le varie normative, è precipuo citare lo snellimento dei processi per chi si macchia di violenze, l’adeguata formazione degli operatori che interagiscono con le vittime, l’incremento dei fondi per i Centri antiviolenza. Quanto approvato è un passo fondamentale, eppure ancora insufficiente: possiamo dunque garantire che il governo Meloni proseguirà l’impegno anche lavorando sulla prevenzione ed evitando accuratamente polemiche e strumentalizzazioni ideologiche di gruppi radicali”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, vicepresidente della commissione bicamerale contro il Femminicidio.