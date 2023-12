“Nel giorno della celebrazione di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, rinnoviamo la nostra stima e riconoscenza nei confronti di questi eroi in divisa che, con coraggio e dedizione, sono sempre in prima linea per tutti noi. L’Italia vi ringrazia per lo straordinario lavoro che giornalmente portate avanti”.



Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.