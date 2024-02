Alluvione, Foti: misura 1,2 mld conferma concretezza Governo

“Ancora una volta il governo Meloni fa parlare i fatti su una vicenda delicata come la ricostruzione dell’Emilia Romagna con la nuova misura del Pnrr da 1,2 miliardi. Ricordiamo bene le polemiche messe in piedi in modo totalmente strumentale dalle opposizioni che lamentavano, sia a livello nazionale che locale, carenza di interventi a seguito dell’alluvione che ha messo in ginocchio interi territori. Immediatamente il presidente Meloni si recò sui luoghi colpiti, portando con sé la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, facendo puntare l’attenzione dell’Europa su una tragedia così importante. Oltre alle risorse contenute nel decreto alluvione, pari ad oltre 4 miliardi di euro, arriva un altro provvedimento che conferma la concretezza e l’attenzione del governo di centrodestra verso i territori”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.