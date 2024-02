Alluvione: governo con i territori, altri 1,2 mld da Pnrr

L’accordo delle Politiche di sviluppo e della coesione tra il Governo e la regione Emilia Romagna, e la nuova misura Pnrr da 1,2 miliardi per la ricostruzione post alluvione: questi i due importanti impegni a cui ha partecipato oggi il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto nella regione emiliana, prima a Bologna con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Presidente della Regione Bonaccini e poi a Forlì anche con il Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

“Con l’accordo odierno 588 milioni di euro delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 vengono assegnati alla regione emiliana. Di cui 107 come anticipo del 2021. Se alle risorse FSC si aggiunge la quota di cofinanziamento (circa 99 milioni di euro), si arriva a 687 milioni di euro che serviranno a finanziare 92 progetti ritenuti strategici per la Regione”, ha spiegato il Ministro Fitto nella sede regionale di Bologna dove è stato siglato l’accordo.

