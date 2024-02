Università: riforma accesso a medicina innovativa e di buonsenso

“ll Dipartimento Università di Fratelli d’Italia è soddisfatto ed orgoglioso della proposta presentata dal partito in Senato sulla riforma dell’accesso alla facoltà di medicina. Argomento delicato, che interessa migliaia di ragazzi, per il quale grazie ad un lavoro attento e collegiale tra Dipartimento, parlamentari e Ministro, si è indicata una proposta innovativa, di buonsenso e capace di superare i limiti evidenti dell’attuale sistema. Una proposta che garantisce gli stessi blocchi di partenza per tutti ragazzi ed una selezione basata realmente sul merito, ma che mantiene la giusta necessità di un numero programmato per rispondere alle esigenze quantitative e qualitative del sistema sanitario nazionale. Il Dipartimento Università di Fratelli d’Italia continuerà a mettersi a disposizione del parlamento e del ministro per riuscire a realizzare quelle riforme che il nostro sistema accademico merita e che non sono più procrastinabili”.

Lo afferma in una nota il responsabile del Dipartimento Università di Fratelli d’Italia, Massimo Miscusi.