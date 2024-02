“Dopo anni di immobilismo, con il governo Meloni aumentano le assunzioni, così come certificato dall’Inps che registra un saldo positivo pari a + 507 mila unità. Questi dati, che si sommano a quelli positivi dell’Istat sull’occupazione, rappresentano la migliore risposta alle previsioni catastrofiche di chi auspicava un fallimento del Governo per poter continuare con misure assistenzialistiche, bonus vari che si sono dimostrati fallimentari. Al contrario, con Fratelli d’Italia e il centrodestra più aiuti alle imprese e più soldi in busta paga ai lavoratori con il taglio del cuneo fiscale. L’economia italiana torna a correre”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Quelli diffusi oggi dall’Inps e relativi ai primi dieci mesi del 2023 sono dati che allontanano le critiche delle opposizioni alle politiche sul lavoro del governo Meloni. Sono dati che ci confortano sul volano positivo creato dall’eliminazione del reddito di cittadinanza; ma positivo è anche quanto riguarda gli aiuti alle imprese e l’operazione del taglio del cuneo fiscale che ha fornito tutti gli esiti previsti: quelli dell’aumento dell’occupazione”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente la Commissione Lavoro di Palazzo Madama.