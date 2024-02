Sicurezza: continua l’impegno del Governo per strade e stazioni sicure

“Continua l’impegno del Governo per garantire la sicurezza nelle strade e nelle piazze italiane, con la ripartizione di 6.800 militari, 1400 in più, di cui 800 vigileranno le stazioni ferroviarie delle principali città. Ringraziamo il ministro della Difesa Crosetto per aver aumentato il numero di donne e uomini delle Forze Armate a rafforzamento delle operazioni “Strade Sicure” e “Stazioni Sicure” e il ministro dell’Interno Piantedosi per l’organizzazione delle stesse sul territorio. L’impiego dell’Esercito, nell’ambito di queste operazioni di sicurezza rappresenta un contributo significativo a favore della Nazione. L’efficacia è determinata dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio e dalla capacità di rischieramento delle unità in ogni condizione ambientale, fattori decisivi che in molteplici circostanze assicurano la salvaguardia della vita e la tutela del bene comune”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.