Carne sintetica: Italia capofila in Europa per salvaguardia salute cittadini

“Grazie al ministro Lollobrigida e al disegno di legge da poco approvato dal parlamento, la nostra Nazione sta facendo da capofila a paesi come Francia e Austria, che oggi inviano una nota congiunta all’Ue sulla minaccia rappresentata dalla carne coltivata in laboratorio e che sarà discussa domani al Consiglio Agricoltura a Bruxelles. Una posizione chiara e forte quella che l’Italia mantiene in Ue a salvaguardia della salute dei cittadini, a difesa dell’operato degli allevatori e a custodia del nostro sistema agroalimentare che ci caratterizza nel mondo”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“Il ministro Lollobrigida sta riuscendo a difendere non solo i cittadini italiani ma anche quelli europei, al contrario di quanto speravano i pasdaran del prodotto da laboratorio. Siamo convinti che il provvedimento approvato dal parlamento italiano solo poche settimane fa abbia fatto coraggiosamente da apripista ad un dibattito più che mai necessario e a una presa di posizione doverosa”, ribadisce Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.