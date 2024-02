Anziani: loro sostegno strategico e doveroso

“L’approdo in cdm del provvedimento di sostegno e tutela degli anziani per 1 miliardo di euro, annunciato dal presidente Meloni, è una scelta strategica per la Nazione e di doverosa riconoscenza. I nostri 14 milioni di anziani sono infatti l’ossatura del Paese, la nostra storia e il principale sostegno alle famiglie italiane. Per loro è previsto un programma di welfare innovativo che consenta loro di vivere con serenità, dignità e di restare attivi. Attendiamo, com’è giusto, l’esito del cdm di domani, ma sono certo che come avvenuto in Parlamento ci sarà l’unanimità: non è una questione di parte ma di civiltà e di lungimiranza”.

Così il deputato di Fdi, Antonio Baldelli.