Banche: su tassazione extraprofitti Italia presa a modello

“Il modello italiano sulla tassazione degli extraprofitti delle banche viene seguito anche dalla Germania. Secondo il presidente della Federal Financial Supervisory Authority tedesca (Autorità federale di vigilanza finanziaria, meglio nota come BaFin), le banche dovrebbero accantonare i recenti profitti record per far fronte alle insolvenze dei clienti e alle difficoltà derivanti dai rialzi dei tassi di interesse che non si sono ancora manifestate. Praticamente quello che ha fatto il governo italiano con la tassazione degli extra profitti con la quale, in alternativa al versamento in un’unica tassa, viene data la possibilità di accantonare parte di quei profitti per rafforzare il proprio patrimonio.

Con il governo Meloni l’Italia non è più la Cenerentola d’Europa ma diventa apripista di un modello di maggiore equità fiscale”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Letizia Giorgianni.