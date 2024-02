Governo: Pd e 5 stelle addebitano a Meloni quello che loro non hanno fatto

“Il botta e risposta tra il presidente Meloni e il segretario Schlein è stato un civile confronto, mentre l’intervento di Conte è stato da aspirante comiziante di quarta categoria. Il filo conduttore delle osservazioni di Schlein e Conte è stato quello di mettere in risalto cosa non avrebbe fatto il governo, addebitando a Meloni quello che non hanno fatto nè Pd nè 5stelle al governo insieme. Sarebbe meglio se leggessero l’Economist, che traccia un ritratto del tutto diverso. Oggi M5S e Pd hanno il problema di non essere credibili perché persino gli organi di informazione più lontani dal centrodestra, riconoscono la personalità, il carattere e le capacità di Giorgia Meloni. È meglio se cambiano disco perché diversamente non cambieranno i risultati elettorali negativi che ogni volta raccolgono”.



Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite del Tg4.