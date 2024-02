Migranti: con accordo Italia-Albania tracciata rotta per nuove politiche

“La strada intrapresa dal presidente Giorgia Meloni sull’immigrazione convince l’Ue e sta portando buoni risultati, come dimostra il calo degli sbarchi dalla Tunisia, confermati ed apprezzati anche dalla Commissione Europea. Il protocollo alleggerirà il carico che grava sull’Italia grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri e combatterà in maniera più incisiva contro i flussi migratori irregolari e la tratta degli esseri umani”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Approvato in aula alla Camera l’accordo Italia-Albania sulla gestione dei flussi migratori. Come relatrice sono orgogliosa di aver portato a termine un lavoro duro, data l’opposizione ideologica in commissione ed in aula delle sinistre, che hanno tentato in ogni modo di procrastinare l’esito del provvedimento. Con questo voto mettiamo un altro tassello importante alle politiche migratorie del governo Meloni, ribaltando completamente le logiche immigrazioniste e no border della sinistra”, afferma la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito.

“Quello della sinistra è il solito giro che arriva a dipingere con toni salvifici i criminali che organizzano questi viaggi. A differenza di queste opposizioni noi, orgogliosi di essere italiani, lo siamo sempre e non a intermittenza. Così come la più grande opera di solidarietà con l’Africa è il Piano Mattei voluto dal governo Meloni, Il presidente Rama e il popolo albanese stanno realizzando nei confronti dell’Italia il più grande atto di solidarietà sull’immigrazione. L’Albania sta facendo semplicemente con noi quello che altri Paesi avrebbero dovuto fare con altre nazioni”, così in Aula il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“Rispetto alla lotta contro l’immigrazione clandestina e alla gestione del fenomeno migratorio nessun paese europeo può vincere la sfida da solo. L’Italia, grazie a Giorgia Meloni, sta portando l’Europa intera a condividere un approccio olistico sull’immigrazione. Sta passando finalmente la condivisione dell’idea che si debba migliorare il rapporto economico sociale con i paesi africani di origine e di transito dei migranti per contenere i fenomeni immigratori regolari”. Lo dice il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera Riccardo de Corato, di Fratelli d’Italia.

“Dopo i successi degli accordi con la Tunisia che già stanno dando i loro frutti ed il focus ben puntato sul Piano Mattei con l’Africa, oggi aggiungiamo un altro importante tassello per frenare lo sbarco incontrastato di immigrati”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Daniela Dondi.