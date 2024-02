Decreto Anziani: con il governo Meloni nessuno sarà lasciato indietro

“L’approvazione del decreto legislativo in Cdm che stanzia più di un miliardo per sostenere 14 milioni di anziani, le loro famiglie e chi li assiste è un altro risultato importante raggiunto dal Governo Meloni. Il decreto contiene misure per facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari, per migliorare la qualità della vita degli stessi e delle persone che li hanno in cura, con attenzione particolare a coloro che rientrano in una fascia di reddito bassa o che non sono autosufficienti. Quello della terza età rappresenta il tessuto della nostra società, che non può essere trascurato e dimenticato. Le misure adottate oggi sono sono l’ennesima dimostrazione di quanto l’attuale governo abbia a cuore la gestione delle fragilità, mettendo al centro la persona e il diritto alla cura”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Oggi è una bella giornata per milioni di nostri concittadini e per le loro famiglie: gli anziani rappresentano l’ossatura della nostra società, perché costituiscono un patrimonio di ideali inestimabili. Un governo che pensa agli anziani è infatti un governo che ha a cuore la memoria e i valori della Nazione. Con questo decreto l’esecutivo Meloni conferma la sua sensibilità e la sua vicinanza verso gli anziani più fragili e coloro che sono in una situazione di difficoltà economica e socio-sanitaria. Nessuno, con il governo Meloni, sarà lasciato indietro”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile nazionale del partito del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili.